El Barceloneta és el rival a batre

28.09.2019 | 04:00

El gran candidat per revalidar el títol segueix sent el Barceloneta, que s'ha reforçat amb Mike Bodegas (Pro Recco), Milan Aleksic (Szolnok) i Miguel de Toro (Mediterrani). Han pujat a la primera plantilla els juvenils Pau Linares, Unai Biel i Albert Ponferrada. Han causat baixa a la plantilla Josip Vrilic (que ha signat pel Mladost Zagreb, rival del CN Terrassa al grup de la Champions) i Sergio Prieto, que s'ha incorporat al CN Terrassa. Pel que fa al rival d'avui, el CN Barcelona, Toni Esteller ha fitxat Lukas Duric (Debrecen), Pere Estrany (Waspo Hannover), Sergi Trilles i Alejandro Idarraga (Catalunya). Al Mediterrani hi destaquen tres jugadors terrassencs: Jordi Pérez, Donat Galeev i Iván Gallego. Ha perdut Miguel de Toro (Barceloneta). Pel que fa al CN Sabadell, s'ha reforçat amb Marko Avramovic (Eger), Matt Farmer (Ortiggia), Guido Martino (CN Granollers), Óscar Asensio (CN Sant Andreu) i els jugadors del CN Barcelona Roberto Valera, Edu Lorrio i Fran Valera.