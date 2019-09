La reunió de HxT amb l'alcalde, posposada fins al 2 d'octubre

27.09.2019 | 04:00

Estava previst que ahir se celebrés una reunió a l'Ajuntament entre l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el president de Hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, i els presidents dels diferents clubs que integren l'entitat (Atlètic, Egara, CD Terrassa i Línia 22). Problemes d'agenda del batlle van obligar a última hora a ajornar la trobada fins dimecres dia 2 d'octubre a dos quarts de deu del matí. La reunió havia estat demanada just després de les eleccions per HxT amb la intenció de donar a conèixer tant a l'alcalde com al regidor d'esports els diferents projectes i inquietuds del hockey terrassenc. Un dels temes de fons de la reunió havia de ser la posada en marxa del projecte de la Casa del Hockey, que sembla estar aturat després de les converses inicials per ubicar-la al Raval, davant de l'edifici de l'antic Ajuntament. "Nosaltres estem a punt per omplir de contingut aquesta Casa del Hockey, però l'Ajuntament no ens ha dit res", diu Salvatella.