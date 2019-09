Hockey per Terrassa presenta avui els equips locals al Don Cándido

Hockey

27.09.2019 | 04:00

L'Hotel Don Cándido acollirà avui a partir de dos quarts de vuit del vespre la gala de presentació dels equips de Divisió d'Honor i de la Lliga BBVA Hockey Plus de Terrassa, organitzada per Hockey per Terrassa. Es tracta de la cinquena edició d'aquesta trobada anual del hockey terrassenc, que presenta com a canvis fonamentals la nova ubicació, l'estrena d'una exposició fotogràfica i un tercer temps en forma de festa amb sopar informal, copes i l'actuació d'un DJ. Com és habitual, desfilaran els diferents jugadors i els staffs tècnics dels equips de la Divisió d'Honor masculina i femenina, a banda dels de la Lliga Hockey Plus. No hi podran ser presents els internacionals, que es troben concentrats a València amb les respectives seleccions espanyoles. S'entregaran els trofeus Martí Colomer i el de Hockey per Terrassa. El primer premiarà el jugador que hagi mostrat més joc net i cordialitat dins del camp la temporada passada, mentre que el segon s'atorgarà al jugador amb més progressió dins de la Lliga BBVA Hockey Plus. L'acte comptarà amb l'actuació musical de la cantant i exjugadora de hockey terrassenca Júlia Moumen. Un cop acabada la gala, gratuïta i oberta a tothom, per només 5 euros es podrà gaudir del sopar informal i la festa posterior.