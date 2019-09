El CN Terrassa organitza demà la dinovena edició del Memorial Joan Costa

Pilota a mà

27.09.2019 | 04:00

El CN Terrassa organitzarà demà dissabte les tradicionals XII Hores de Pilota a Mà - 19è Memorial Joan Costa, que es desenvoluparan al frontó de les instal·lacions de l'Àrea Olímpica. La jornada arrencarà a les 9 del matí i es perllongarà fins a les 10 de la nit. Aplegarà representants dels millors clubs de Catalunya d'aquest esport. A banda del CN Terrassa, el CN Barcelona, la Casa de Los Navarros de Barcelona, el Club Atano de Barcelona, el Santa Coloma i el CN Igualada aportaran jugadors a una competició que servirà per retre homenatge a la figura de Joan Costa. El programa contempla també una exhibició per part de l'escola de pilota del club, així com la disputa de diferents partits femenins. Al marge de l'aspecte esportiu, les XII Hores de Pilota a Mà esdevindran una diada lúdica de difusió d'aquesta modalitat.