Eufòria en un vestidor que vol gaudir del millor torneig

26.09.2019 | 04:00

El vestidor del CN Terrassa es va convertir en una gran festa per celebrar la classificació per a la fase de grups de la Champions. "Ara anirem a totes per gaudir d'aquesta competició", va dir el porter Iñaki Aguilar, extraordinari en les dues fases europees que s'han jugat. "Era una eliminatòria molt difícil, però l'equip ha demostrat una gran maduresa." Sergi Mora, per la seva part, va incidir en aquesta experiència decisiva asolida en els darrers anys. "Hem sabut superar els moments més delicats i fer ús de l'experiència que tenim ara a la Champions", va comentar. "Ha estat un gran partit de tots. Hem sabut jugar com calia." Ricard Alarcón, feliç per un èxit sense precedents, es va referir al moment més delicat amb el 5 a 4 al marcador. "Hem reaccionat molt bé i hem imposat el nostre joc a la part final. Els tres gols que portàvem de renda han estat un plus de motivació." A les xarses socials les reaccions d'alegria es van multiplicar. "Hola Europa. Som equip de Champions, som el CN Terrassa", deia, per exemple, el porter Iñaki Aguilar. Ara el conjunt terrassenc ja podrà preparar el seu debut aquest dissabte a la Lliga espanyola, que comença amb un partit exigent a casa contra el CN Barcelona.