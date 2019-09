Una victòria egarenca en la primera jornada del campionat català

Frontennis

25.09.2019 | 04:00

El Club Natació Terrassa va aconseguir una victòria en la primera jornada del Campionat de Catalunya de frontennis per parelles en modalitat olímpica que va celebrar-se el cap de setmana passat. Enguany, per primera vegada, el campionat es dividirà en dues categories amb vuit parelles cadascuna. En Segona Categoria, Paco Nieto i Àlex Navarro van derrotar el Bac de Roda per 2 a 1 en un partit que es va disputar a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey. Menys sort va tenir el club en Primera Categoria. Víctor Modenes i Cesc Mateu van caure contra l'Abrera per 0 a 2, mentre que Albert i Biel Vaghi van perdre contra el CD Terrassa Hockey pel mateix resultat.