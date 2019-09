La selecció masculina s'enfrontarà dos cops a l'Índia a Anvers 

Hockey

25.09.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de hockey es troba a València, on s'entrenarà fins divendres per seguir preparant el Preolímpic que disputarà davant de França els dies 25 i 26 d'octubre a la mateixa ciutat de València. Els vint-i-dos internacionals, dotze dels quals són terrassencs, volaran divendres cap a Anvers, on el mes passat es van proclamar subcampions d'Europa, per disputar dos partits amistosos davant de l'Índia. Els dos ...