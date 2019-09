Golf

25.09.2019 | 04:00

Del 27 al 29 de setembre es disputará la quinzena edició del Torneig de Golf Solidari Handicap for Handicap. La competició es farà al Camp Municipal de Matadepera. Els fons obtinguts a través de les inscripcions es destinaran a l'associació Prodis. Les inscripcions es fan al mateix camp de golf de Matadepera a un preu de 25 euros per als abonats i de 40 per els no abonats.