El Món Femení "B" cau golejat a Cerdanyola

Futbol. Primera Catalana femenina

25.09.2019 | 04:00

Mal debut del segon equip del Món Femení Terrassa a la Lliga de Primera Catalana. Les terrassenques es van veure clarament superades al camp del Cerdanyola, que les va derrotar per un contundent 5 a 0. Als vint minuts, les amfitriones manaven ja per 3 a 0 al marcador. No hi va haver reacció de les terrassenques a la segona part, en què el Cerdanyola va completar la golejada anotant dos gols més.La fitxa Cerdanyola, 5Segura, Criado, Brañas, ...