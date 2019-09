Històrica classificació del CN Terrassa per a la lligueta de grups

Waterpolo

Champions League

25.09.2019 | 19:48

El CN Terrassa ha aconseguit aquest dimecres una classificació històrica per a la fase de grups de la Champions League de waterpolo. Els egarencs han superat l'eliminatòria de la tercera fase en guanyar per 5 a 6 a la piscina del Digi Oradea romanès i ara jugaran amb els millors equips del continent. A l'anada, el conjunt egarenc va imposar-se per tres gols de diferència.

El partit ha estat gairebé sempre sota control dels jugadors de Dídac Cobacho. De sortida, han tret benefici de la seva bona defensa i de la gran aportació d'Iñaki Aguilar a la porteria per acabar el primer quart amb un marcador favorable de 0 a 1, gol anotat per Bernat Sanahuja. Barroso ha ampliat la diferència en començar el segon quart. Però l'Oradea no s'ha rendit, ha empatat l'encontre i només una nova anotació de Pericas ha fet que s'arribés al descans amb un 2 a 3 pels egarencs.

El CN Terrassa ha ampliat la renda al tercer quart amb un gol de Víctor Gutiérrez. Però ha estat en aquest punt quan ha passat els problemes més importants. Els romanesos han signat un parcial de 0 a 3 i han arribat al final del tercer període amb un 5 a 4 favorable que deixava el partit obert. Malgrat el moment de perill, la resposta egarenca ha estat superba. I amb dos gols de Barroso i Oriol Rodríguez han sentenciat el partit i l'eliminatòria.