Dorin Costras dóna el Natació com a favorit

25.09.2019 | 04:00

L'entrenador de l'Oradea, el romanès Dorin Costras, traspassa el favoritisme al CN Terrassa. "Al partit d'anada vam estar gairebé sempre per davant, però el parcial del darrer quart ens va penalitzar molt. Penso que vam tenir por de guanyar i aquests tres gols de desavantatge amb què afrontem el partit de tornada situen l'eliminatòria en una tessitura molt diferent de la que es podia pensar a priori. Crec que el cansament ens va afectar massa", explica. Costras afegeix: "No ens resultarà gens senzill aixecar aquests tres gols de diferència. El 10 a 7 del partit d'anada gairebé pot assegurar el passi a la fase de grups al Terrassa". El tècnic afronta el partit d'avui amb la intenció de lluitar, però sense pressió: "Juguem a casa i ho intentarem, però no tenim l'obligació de passar. Ser aquí és un premi. Podem donar-li la volta al resultat, però els favorits són ells".