El Club Egara debuta amb un triomf sobre l'Atlètic al derbi

Hockey. Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor

25.09.2019 | 04:00

Els tres equips terrassencs han debutat al Campionat de Catalunya de la Divisió d'Honor femenina, una competició en la qual no prenen part encara les jugadores internacionals, que estan concentrades a València amb la selecció espanyols per preparar el Preolímpic davant Corea del Sud. En aquesta primera jornada ja es va produir el primer derbi de la temporada. El Club Egara es va imposar per 2 gols a 0 a l'Atlètic al Pla del Bon Aire. Va ser l'estrena a ...