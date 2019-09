Hassen, amb dos gols, clau en l'empat egarenc

Futbol. Tercera Catalana

24.09.2019 | 04:00

Primer punt per al Juan XXIII, que va empatar al camp del Cercle Sabadellès, un altre equip que encara no havia puntuat en les primeres jornades del campionat de Lliga. El marcador no va deixar del tot satisfets l'equip de Les Arenes, que en dues oportunitats es va avançar al marcador. Hassen va avançar el Juan XXIII al minut 28, però set minuts més tard els locals van anotar el gol de l'empat.A la segona meitat, novament Hassen va avançar el Juan ...