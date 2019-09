El Can Parellada estrena la casella de victòries

Futbol. Tercera Catalana

24.09.2019 | 04:00

El Can Parellada va sumar la seva primera victòria a la Lliga. Els locals van superar el Rubí "B" en un partit que van gestionar de forma encertada, mantenint un bon nivell defensiu i aprofitant les oportunitats en atac.El conjunt egarenc va marcar el primer gol a la mitja hora de joc, mitjançant Kike Belbel. Amb aquest marcador es va arribar al descans. El Can Parellada es va mantenir per davant malgrat els intents del seu rival. I quan estava a punt de ...