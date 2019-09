Amb un peu i mig a la fase de grups

Waterpolo. Champions League

Jordi Guillem

24.09.2019 | 04:00

En el partit més important que ha jugat fins ara en tota la seva història, el CN Terrassa va derrotar el passat dissabte per tres gols de diferència (10-7) el CSM Digi Oradea romanès en el partit d'anada de la tercera ronda de la Champions League. Els de Dídac Cobacho tenen a tocar la classificació per a la fase de grups de la Champions League, la màxima competició continental.En un partit molt travat i equilibrat, els terrassencs van entrar en els vuit darrers minuts per sota en el marcador ...