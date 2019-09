El Terrassa s'emporta un punt de Vilassar de Mar

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

22.09.2019 | 22:45

El Terrassa FC ha empatat a zero en el camp del Vilassar aquest diumenge. Els egarencs encara no coneixen la victòria fora de casa aquesta temporada. Amb aquest marcador, el Terrassa queda a set punts del líder i a dos de la zona de "play off".

El conjunt de Xevi Molist ha tornat a protagonitzar un partit irregular, amb un rendiment prometedor a la primera part i una baixada de nivell considerable a la segona. A més, el matx ha tingut un final polèmic, ja que l'àrbitre ha anul·lat un gol a Sergi Arranz per fora de joc a tres minuts del final.

El tècnic terrassista ha mantingut el dibuix amb tres centrals, amb la novetat a l'equip titular d'Adrià Prado com a carriler dret. L'equip ha tingut una bona posada en escena, amb un bon índex de possessió de pilota, alta pressió en el centre del camp i bona capacitat d'arribada, destacant l'aportació de Jaume. Però la manca d'encert en els metres finals ha penalitzat les intencions dels egarencs. Ja al minut 8 Coro ha posat en problemes Montiel en rematar una bona centrada de Lucas que ha rebutjat el porter local. La millor ocasió l'ha tingut Arranz en el minut 37, però Borges li ha tret la pilota del cap quan es disposava a marcar.

A la segona part ha baixat la pressió del Terrassa, l'equip s'ha endarrerit uns metres i ha connectat menys amb la pilota. El Vilassar ha estat millor que al primer temps, i ha disposat d'una gran oportunitat en el minut 82 amb una rematada al pal de Carlos Cano. Poc abans, Varese també ha rematat al pal en una acció embolicada.

El Terrassa ha aparegut en el tram final. Primer amb l'acció del gol anul·lat a Arranz i després amb un xut de Jaume, que s'ha enverinat després de tocar un defensa. La bona intervenció de Montiel ha impedit el gol.