Futbol. Tercera Divisió

22.09.2019 | 22:00

El partit que el Terrassa FC ha jugat aquest diumenge a Vilassar de Mar (0-0) ha estat l'últim de Jordi Martínez a la banqueta del Terrassa FC, on desenvolupava la tasca de segon entrenador. Serà substituït per Ferran Costa, que l'any passat entrenava el juvenil del Gimnàstic de Manresa. Jordi Martínez deixa el Terrassa per incompatibilitat d'horaris entre la seva feina professional i la seva dedicació al Terrassa FC.