Dura derrota del San Cristóbal a Castelldefels

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

22.09.2019 | 15:00

El San Cristóbal ha perdut per 3 a 0 al camp del Castelldefels en partit que s'ha jugar aquest diumenge. Els de Ca n'Anglada s'han vist superats per un rival en bona dinàmica i que es consolida a la zona alta de la classificació. Els d'Oliver Ballabriga, en canvi, han estat lluny del nivell mostrat en compromisos anterior.

Encara que a l'inici del partit s'han produït ocasions de gol en les dues porteries, amb una ocasió per Gestí per part local i un altre de Mario pel San Cristóbal, la pilota ha estat més en poder del Castelldefels. Zárate ha generat una nova ocasió al minut 31, però ha estat Aumetell al 38 qui ha batut Dani Lledó en aprofitar una passada llarga a l'àrea. El Castelldefels, mitjançant Peke, ha pogut fer el 2 a 0 al fil del descans. En aquesta primera part s'ha lesionat el jugador del San Cristóbal Carlos García.

A la segona meitat, el San Cristóbal ha vogit entrar al partit, però no ha tingut l'encert necessari. Al minut 62, Peke ha culminat una bona acció d'un Pedro Bilbao molt encertat i ha fet el 2 a 0. L'ex del Terrassa Dani Sánchez ha estavellat una rematada al travesser i al minut 90 Kevin Díaz ha arrodonit el marcador després d'una nova acció de mèrit de Pedro Bilbao.