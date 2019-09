Noces d'or a Can Salas

Alineació de l'Atlètic que va jugar el primer partit femení a Can Salas el 23 de febrer de 1969 davant de l'Escola Sant Benet de Barcelona.

Alineació de l'Atlètic que va jugar el primer partit femení a Can Salas el 23 de febrer de 1969 davant de l'Escola Sant Benet de Barcelona.

Hockey. Femení

Jordi Guillem

21.09.2019 | 04:00

Les instal·lacions de Can Salas es van inaugurar el dia 25 de maig de l'any 1969, fa ja més de mig segle. Tres mesos abans, el club va iniciar la seva trajectòria dins del hockey femení. El 23 de febrer d'aquell mateix any, el primer equip femení de la història de l'Atlètic Terrassa Hockey Club va disputar el seu primer partit en un dels nous camps de terra de Can Salas. Va empatar amb l'equip de l'escola Sant Benet de Barcelona que dirigia la ...