El CN Terrassa guanya 10 a 7 l'Oradea i té la fase de grups a tocar

Waterpolo. Champions League

Jordi Guillem

21.09.2019 | 19:34

Un impressionant parcial de 5 a 1 al darrer quart ha permès al CN Terrassa redreçar un partit que perdia per 5 a 6 i ha acabat guanyant per 10 a 7 (2-2, 1-2, 2-2, 5-1). Els tres gols de renda s'hauran de fer valer dimecres a les sis de la tarda (set a Oradea) en el partit de tornada de la tercera ronda de la Champions League. Els de Dídac Cobacho tenen la fase de grups de la Champions a tocar però no es refien gens d'un Oradea que els ho ha posat molt complicat al patit d'anada. Els de Dorin Costras han plantejat un partit molt defensiu i la gran intervenció del seu porter ha impedit que el Natació liderés el matx fins al final. Un providencial Sergi Mora ha marcat en els moments decisius.