Vicente Gómez i Jordi Sociats entrenaran els sèniors del CN Terrassa

Bàsquet. Primera Catalana

20.09.2019 | 04:00

Vicente Gómez i Jordi Sociats seran els entrenadors dels equips masculí i femení del CN Terrassa respectivament. Gómez dirigirà el conjunt masculí per segon any consecutiu, mentre Sociats prendrà el relleu de Josep Miquel Bossacoma i encetarà la seva tercera etapa a l'equip femení. Ambdós conjunts jugaran a Primera Catalana.El planter estarà format per 13 jugadors: els bases Víctor Fuentes, Martí ...