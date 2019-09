Sonia Rojas, quarta en la VIII Copa Marnaton eDreams de Cadaqués

Natació en aigües obertes

20.09.2019 | 18:17

La nedadora del CN Terrassa Sonia Rojas va aconseguir la quarta plaça en la distància de 4,5 quilòmetres en la cinquena i última prova de la VIII Copa Marnaton eDreams de natació en aigües obertes que va celebrar-se dissabte passat a Cadaqués. Rojas va aturar el crono en 1h05'00", tan sols per darrere de Jessica Vall, guanyadora amb 53'44", de Lidón Muñoz, que va finalitzar segona amb un registre de 53'50", i de Paula Canals, tercera amb 1h00'29". La marca assolida per Rojas li va proporcionar la victòria en categoria +30. L'altra representant del club en aquest distància, Natàlia Bañó, va ser sisena amb 1h06'02" i segona en categoria +20. En l'apartat masculí, Óscar Pérez va ser 18è amb 1h06'02" i Guillem Farré, 40è amb 1h12'45".

El CN Terrassa va comptar amb sis representants més en aquesta competició. En la prova de 6,5 quilòmetres, Mario Guillén va classificar-se vuitè de la general i primer de la categoria +30 amb un temps d'1h19'27", Josep Llàtzer Pérez va ocupar la 58a posició amb 1h36'08", Jonathan Ortiz va acabar en 72è lloc amb 1h37'50" i Marc Criado va finalitzar en la plaça 189 amb 1h49'53". En l'apartat femení, Anna Serra va ser 11a amb una marca d'1h31'21". Finalment, en la prova de 2,5 quilòmetres, Félix Merchán va ocupar la 38a posició amb 42'29".

Cadaqués va esdevenir la darrera estació de la VIII Copa Marnaton eDreams, que consta d'un total de cinc proves. Les altres quatre van disputar-se a Barcelona, Formentera, Begur i Sant Feliu de Guíxols. El nedador del CN Terrassa Mario Guillén ha finalitzat tercer de la classificació general amb un total de 4.218,19 punts, només per darrere de Rafael Cabanillas, guanyador amb 4.400, i de Guillermo Matas, segon amb 4.220,18.