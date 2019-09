Presentades les activitats esportives escolars

Esport escolar

20.09.2019 | 18:29

El Consell Esporiu del Vallès Occidental Terrassa va presentar aquest dijous les seves activitats per al nou curs escolar. L'acte es va fer al Centre Cívic i va registrasr la presència de més de 70 centres educatius i entitats de la ciutat. Van presentar les activitats el president del Consell, Dani Nart, i el secretari tècnic, Xavi Dobón.

Els responsables del Consell van destacar la bona salut de l'esport escolar amb un creixement continuat de les participacions i que col·loquen el Consell Esportiu del Vallès Occiental Terrassa com a un dels més destacats a nivell català. En referència al programa d'aquest curs. es va presentar la col·laboració entre el Centre de Dia de Salut Mental i el Consell, per la participació d'un equip de futbol sala inclusiu en les competicions escolars. El Consell és pioner en aquestes iniciatives, ja que fa més de vuit cursos que el programa d'inclusió que fomrenta és un referent de l'esport per a tothom.

En l'apartat de promoció esportiva, s'ha introduit un programa de col·laboració amb la regidoria de Salut per a incloure el programa Esport en Família i la dinamització dels espais biosaludables de la ciutat per a gent gran, dins del programa Mou-te de l'Ajuntament.

Un àmbit en el que es continuarà incidint és el referit a la formació de mestres, monitors i tutors de joc. La setmana vinent comença el programa amb una formació de Gamificació.

Les competicions escolars començaran el cap de setmana del 19 d'octubre.