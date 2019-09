L'Atlètic suspèn les activitats del Cinquantenari del hockey femení de dissabte

Hockey

20.09.2019 | 14:21

La forta tempesta prevista per dissabte a Terrassa ha portat a la junta directiva de l'Atlètic Terrassa a suspendre els actes que s'havien de celebrar dissabte a Can Salas amb motiu de la celebració dels 50 anys de vida del hockey femení del club. Sí tindrà lloc al restaurant del club el sopar oficial previst per les vuit del vespre en què prendran part diferents exjugadores i tècnics dels equips femenins del club. Estava prevista una desfilada amb totes les jugadores de l'entitat i un acte oficial amb parlaments de les autoritats, així com tres partits amistosos entre els equips cadets, juvenils i absolut de l'Atlètic davant diferents seleccions catalanes, així com la inauguració d'una exposició fotogràfica.