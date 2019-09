Dotze egarencs a la llista pels partits amistosos davant la Índia a Anvers

Hockey. Internacional

20.09.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina realitzarà una nova concentració a València entre el dilluns i el divendres de la setmana vinent per continuar amb la preparació del Preolímpic que l'enfrontarà a França els dies 25 i 26 d'octubre a les mateixes instal·lacions de Beteró.El divendres 27, l'expedició espanyola volarà cap a Anvers, on el mes passat es va proclamar subcampiona d'Europa, per tal de disputar dos ...