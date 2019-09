Del bàsquet a les curses de muntanya

20.09.2019 | 04:00

Oriol Antolí Sarrau va fer 36 anys el passat dia 20 d'agost, just onze dies abans d'iniciar la seva aventura pirinenca. Porta gairebé una dècada cobrint grans distàncies en maratonianes proves de muntanya pel pur plaer d'estar en contacte amb la natura. Aquest enginyer electrònic es va iniciar en el món de l'esport jugant a bàsquet al Sant Pere i a l'Sferic. Fa deu anys va anar a viure a Madrid per motius laborals. Volia seguir jugant a bàsquet i va fitxar pel Dos de Mayo de Móstoles. Durant la pretemporada va posar-a córrer pel parc del Retiro. I allà va descobrir que córrer l'omplia més que no pas jugar a bàsquet.