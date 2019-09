El partit d'anada amb l'Oradea, aquest dissabte a les 6 de la tarda

Waterpolo. Championes League

19.09.2019 | 04:00

El partit d'anada de la tercera fase de la Champions League de waterpolo entre el CN Terrassa i el Digi Oradea de Romania es jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la piscina del club egarenc a l'Àrea Olímpica. Aquest és l'horari fixat pel primer assalt entre aquests dos equips. Per la tornada, a Oradea, encara no hi ha horari. El guanyador d'aquest round passarà a la fase de grups de la competició, on es trobarà amb els millors equips del continent. El CN Terrassa ja va jugar l'any passat aquesta tercera ronda, on va caure eliminat pel Brescia italià. El perdedor passarà a jugar l'Europ Cup. En aquesta oportunitat, el duel es preveu força equilibrat entre dos equips de nivel semblant.