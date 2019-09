Oberts al mercat, però sense urgències

19.09.2019 | 04:00

La greu lesió del davanter Albert López a la pretemporada, que el tindrà entre sis i vuit mesos de baixa, deixa oberta la possibilitat que el Terrassa faci alguna incorporació en el futur per substituir el jove jugador. Però, en aquests moments, no és una urgència pel departament tècnic. "El mercat està obert per nosaltres, malgrat que tenim el pressupost que tenim", recorda Miquel Ezequiel. "Estem preparats per tots els escenaris i si creiem que s'ha de fer algun moviment ho parlarem. Ara per ara, no tenim previst fer cap fitxatge però estarem pendents de totes les opcions que es puguin presentar fins que tanqui el mercat a la categoria." Ezequiel ha afegit que els joves que encara no han debutat a la Lliga tindran les seves oportunitats al llarg de la temporada.