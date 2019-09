Una nova etapa professional a Sevilla

19.09.2019 | 04:00

Albert Oliver va deixar aquest estiu el Gran Canària després de sis temporades en un equip on ha desenvolupat un paper protagonista en els èxits del conjunt canari aquests darrers anys. I ha fitxat pel Betis sevillà, on ha de ser un dels jugadors de referència d'aquest nou projecte. Albert Oliver va néixer a Terrassa el 4 de juny de 1978 i es va formar als equips inferiors de l'Sferic. En la seva etapa com a júnior es va incorporar al Joventut ...