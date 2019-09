Musta passa del pes semipesant al creuer, en el que debutarà en breu

Boxa

19.09.2019 | 04:00

El boxejador terrassenc Mustafa Chadlioui, canvia de pes i a partir d'ara combatrà en la categoria de pes creuer. Fins ara ho estava fent al semipesant, en el que és campió d'Espanya. Malgrat aquest canvi, si se li presenta alguna posibilitat de defensa del títol espanyol semipesant, baixaria de pes per defensar-ho. En tot cas, la darrera defensa que va fer del mateix va ser el maig del 2017 en que va guanyar Carlos Esteban a Madrid. Musta ha considerat que estarà més a gust en un pes superior i podrà oferir un millor rendiment per escalar posicions al rànquing. Està previst que en poques setmanes reaparegui de forma oficial després de l'últim combat que va fer al mes de març d'aquest any, en què va perdre a Lilla contra Mathieu Bauderlique.