L'obrellaunes retrobat

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

19.09.2019 | 04:00

La temporada ha començat força bé per Éric Zárate, un davanter centre que va arribar l'estiu al San Cristóbal procedent del Prat, on no va poder participar tot el que hauria desitjat. De moment, el seu balanç golejador és molt il·lusionant, amb tres gols en quatre partits i s'ha pogut retrobar després d'un mal any. L'atacant assegura trobar-se molt còmode a la plantilla i amb el cos tècnic que lidera Oliver Ballabriga.L'any passat, Éric Zárate militava a un Prat amb clares aspiracions d'ascens ...