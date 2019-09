Espanya perd per 1 a 3 contra la Xina en el segon partit entre les dues seleccions

Hockey

19.09.2019 | 04:00

La selecció espanyola absoluta femenina ha perdut per 1 a 3 contra la Xina en el segon partit no oficial que ambdues seleccions han jugat dins l'stage que el combinat espanyol està fent a València. El partit s'ha decantat de forma favorable a les asiàtiques de bon començament. En la seva primera oportunitat clara, la Xina s'ha avançat al marcador. Les espanyoles van reaccionar i van disposar de dues oportunitats per empatar, mitjançant Carmen Cano i Gigi Oliva. Malgrat aquesta dinàmica, les xineses van ampliar el seu avantatge en una contra. El segon quart va començar amb un gol de Marta Segú per reduir les diferències al marcador. Espanya va poder empatar en un llançament de penal córner, encara que la Xina també va tenir un parell d'opcions a la contra per ampliar la diferència. Amb 1 a 2 es va arribar al descans del partit. En el tercer període, les asiàtiques van fer l'1 a 3 en un penal córner. Espanya va intentar reduir les diferències en el darrer quart i va disposar de dos penals per fer-ho però sense encert. Demà, a les 12.30 del migdia, aquestes dues seleccions es veuran les cares en el darrer partit de la sèrie que estan protagonitzant a València. El combinat femení espanyol s'està preparant de cara al preolímpic que es disputarà a València els dies 25 i 26 d'octubre. El seu rival per obtenir una plaça a Tòquio serà la selecció de Corea del Sud. L'equip masculí jugarà a les mateixes dates i a la mateixa seu, en aquest cas contra la selecció de França.