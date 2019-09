El Vallès, nou campió català de la Divisió d'Honor "B"

18.09.2019 | 04:00

Les instal·lacions de Les Pedritxes van acollir les finals del Campionat de Catalunya de la Divisió d'Honor "B". El Vallès va aixecar el títol en vèncer l'Egara 1935 a la final per 1 a 0. Un gol de penal de Pau Cunill al segon període va resultar decisiu. L'equip de Pol Garrido l'integren els següents jugadors: Joan Verdaguer, Santi Gómez, Jan Vall, Jordi Malgosa, Pol Solà, Pol Valldeperas, Miquel de Paz, Andreu Gómez, Miquel Calzada, Ponç Albert, Joan Dalmases, Pau Cunill, Jan Monzó, Jan Valldeperas, Pol Fité, Sergi Puig, Jan Amat i Pau Jover. La tercera posició va ser pel Línia 22, que va imposar-se per 2 a 1 al Pedralbes. Juan Bautista Consul va avançar en el marcador de penal-córner als terrassencs, però al minut 20 Pau Borràs va empatar pels barcelonins. Un stroke transformat pel capità Joan Elías va donar el bronze al Línia 22.

A la final del Campionat de Catalunya de Primera Divisió femenina, el Línia 22 va empatar a un amb el Castelldefels, però va perdre per 3 a 5 a la tanda de "shoot-outs". Laia Soler va avançar el Línia 22 al tercer quart, però a l'inici del darrer període, Ana Milla va establir el definitiu empat a un gol. El segon equip de l'Atlètic va acabar tercer en imposar-se per 5 gols a 2 al FC Barcelona amb gols de Paola Amat (2), Nina Cortès, Mariola Galí i Laura Salat.