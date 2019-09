Toni Guillén es proclama campió a Matadepera

Bike Trial. Copa Catalana de Trial

18.09.2019 | 04:00

Les instal·lacions del Bike La Mola de Matadepera van acollir el passat diumenge la final de la Copa Catalana de trial 2019. Després de la disputa d'aquesta última prova, Toni Guillén es va proclamar campió, seguit per Domènec Lladó i Eloi Palau, que malgrat no poder participar per lesió va finalitzar en la tercera posició.Guillén i Lladó arribaven a aquesta darrera cita de la temporada empatats a punts i es jugaven ...