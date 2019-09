Segona posició local al Torneig Femení Santa Eulàlia

18.09.2019 | 04:00

El sènior femení del Club Natació Terrassa va classificar-se en una meritòria segona posició en la quarta edició del Torneig Absolut Femení de Waterpolo Santa Eulàlia, celebrat el passat cap de setmana a la localitat de L'Hospitalet de Llobregat. Aquest torneig va servir com a preparació de cara a les properes competicions oficials que afrontarà l'equip terrassenc, com la Copa Catalunya que arrenca avui mateix, o la Lliga de Divisió d'Honor femenina. L'esdeveniment va aplegar deu equips distribuïts en dos grups de cinc equips cadascun. El torneig va tenir la particularitat que els partits es van desenvolupar en els quatre períodes habituals però sense aturar el cronòmetre. El conjunt que dirigeix Xavi Pérez, enquadrat en el grup "A", va accedir a la final després de golejar de forma contundent el Haam 2 holandès, el CN Molins de Rei i l'AESE, l'equip amfitrió, i de vèncer per 10 a 8 el CN Rubí. Les egarenques, amb l'absència de Sandra Domene, Elia Montoya i Paula Leitón, que es trobaven disputant el Campionat del Món Júnior a Funchal, van caure en el partit pel títol contra el CE Mediterrani per un marcador de 5 gols a 10.