Espanya va acabar cinquena

Waterpolo. Campionat del Món júnior

18.09.2019 | 04:00

Les waterpolistes del CN Terrassa Sandra Domene, Elia Montoya i Paula Leitón van acabar cinquenes amb la selecció espanyola en el Campionat del Món júnior de Funchal. El títol va correspondre a Rússia, que va derrotar per 11 a 5 a Holanda a la final, mentre que Itàlia es va emportar el bronze en batre Grècia per 9 a 8.El combinat de Javier Aznar i Ángel Luis Andreo va superar els Estats Units per 10 a 9 (0-0, 3-4, 3-2 i 4-3) en un ...