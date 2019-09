18.09.2019 | 04:00

El davanter del Terrassa FC Sergi Arranz, espera estar en condicions de jugar diumenge a Vilassar malgrat la lesió que va patir en un braç en el darrer encontre. El jugador terrassista va actuar mermat per una lesió el turmell i encara que no hi ha pronòstic de la lesió al braç vol tornar a ajudar l'equip en aquest desplaçament.