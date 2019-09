Un Terrassa de dues cares pateix per guanyar

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

17.09.2019 | 04:00

Llums i ombres en el partit que el Terrassa va guanyar diumenge al Granollers al Camp Olímpic, la segona victòria dels egarencs en aquesta Lliga. El resultat va ser un bàlsam per a un equip necessitat d'estímuls pràctics que li permetin créixer a la classificació. Aquesta lectura resultadista de la realitat és la més positiva d'una jornada que situa el Terrassa amb els mateixos punts que el quart classificat. I vist el que s'ha vist fins ara no és un mal negoci. Però l'equip no va aconseguir ...