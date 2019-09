Empat insatisfactori

Futbol.Tercera Divisió

Sergi Estapé

17.09.2019 | 04:00

El San Cristóbal va sumar un punt que no el va satisfer gaire, després del que es va viure sobre la gespa del Municipal de Ca n'Anglada. El conjunt d'Oliver Ballabriga, que va acabar el partit amb un efectiu de menys per l'expulsió de Ricki a la segona meitat, va empatar enfront d'un Horta al qual no va deixar fer el seu joc de combinació, especialment als primers 45 minuts de joc. Un penal, un minut més tard de l'1 a 0 d'Eric Zárate, i ...