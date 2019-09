Cobacho: "Hem estat per sobre de les meves expectatives"

17.09.2019 | 04:00

DÍDAC COBACHO. L'entrenador del CN Terrassa Dídac Cobacho, no amagava la seva satisfacció després de la golejada a l'Estrasburg que assegurava la primera plaça del grup. "Potser sí esperava un partit més igualat. Però hem sortit molt seriosos i molt encertats en atac. Ells han jugat amb el porter suplent, però nosaltres hem fet el nostre partit i hem estat molt bé." Cobacho va admetre que el rendiment dels seus jugadors va ser superior al previst. "Ha superat les meves expectatives. Estem a principi de temporada, només fa quatre setmanes que entrenem i no esperava aquest nivell." A l'hora de parlar del rival de la tercera fase, va dir que no tenia preferències. "Que ens toqui qui ens hagi de tocar i a veure fins on som capaços d'arribar a la fase de grups."

IÑAKI AGUILAR. El porter del CN Terrassa va ser un dels millors jugadors de la fase. "Ha estat un torneig perfecte. Des del primer dia teníem al cap aquesta fase i hem estat molt bé. Ha estat molt difícil encara que no ho sembli pels resultats. Té molt mèrit el que hem fet durant aquests tres dies. Penso que és una suma de les nostres ganes i de la gent que ens ha empentat." Aguilar va parlar de la maduresa mostrada per l'equip. "Com més fases jugues a Europa l'experiència es nota més." El porter de l'equip terrassista diu que el següent rival també serà difícil malgrat evitar els primers de grup. "Això és la Champions i un segon també serà molt dur. ¿Fins on podem arribar? Hem de tocar de peus a terra, però amb aquesta il·lusió hem demostrat que serà difícil que ens guamyin. Hem demostrat que també som un equip potent."

SERGI MORA. El jugador manresà del CN Terrassa va ser un altre dels destacats en l'equip egarenc. "Ha anat tot rodat. Era un grup molt igualat, però hem arribat millor que els altres equips. Hem fet un joc molt seriós en tot moment. Ara esperem amb molta il·lusió la següent ronda, però segur que serà amb un rival molt potent. En tot cas, estem preparats per guanyar."

BERNAT SANAHUJA . Golejador i peça clau en el joc del CN Terrassa, estrenava la condició de capità. "Hem jugat molt bé tota la fase. L'afició ha ajudat molt i ens ha donat un plus." El rendiment de l'equip el fa ser molt optimista. "Ara qualsevol equip que ens pugui tocar a la tercera fase és difícil i et pot guanyar. No tinc preferències. L'any passat ens vam quedar a les portes de la fase de grups i aquest any a veure si podem fer-ho."