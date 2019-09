San Cristóbal i Horta es reparteixen els punts

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

15.09.2019 | 15:00

El CP San Cristóbal ha empatat a dos gols aquest diumenge al seu camp davant l'UA Horta. El partit ha estat molt equilibrar i amb algunes accions polèmiques. L'equip parroquial he tingut un major domini en el primer temps que s'ha vist premiat al minut 44 amb l'1 a 0. Zárate ha resolt un embolic a l'àrea després d'un llançament de córner per anotar el primer gol del partit. Malgrat això, l'Horta ha empatat un minut després gràcies a un penal amb què ha estat castigat el San Cristóbal per unes mans de Ricky després d'un córner. Ferran Tacón ha transformat el llançament.

Els barcelonesos s'han avançat al marcador al minut 61, novament mitjançant Ferran Tacón. Amb el marcador en contra, el San Cristóbal ha reaccionat i al minut 72 Zárate ha tornat a marcar culminant una centrada de Mario Cantí.

Els parroquials s'han quedat amb un jugador menys per l'expulsió de Ricky al minut 78. L'Horta ha buscat la victòria i Dani Lledó ha resolt algunes accions de perill. Els egarencs han reclamat unes mans a l'àrea visitant i amb el temps complet ha estat Carlos García qui ha pogut marcar pel San Cristóbal en una rematada de cap a la sortida d'un córner. La seva rematada ha sortit per sobre de la porteria