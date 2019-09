Exhibició europea d'un CN Terrassa que acaba primer de grup

Waterpolo. Champions League

Josep Cadalso

15.09.2019 | 14:10

El CN Terrassa ha derrotat aquest diumenge l'Estrasburg francès per 13 a 6 (5-1, 4-2, 2-1, 2-2) en el darrer partit del grup "E" de la segona fase de la Champions League que s'ha disputat a les seves instal·lacions de l'Àrea Olímpica. Amb aquest resultat, l'equip de Dídac Cobacho s'ha classificat en la primera posició del grup després d'haver guanyat els tres partits que ha jugat. A la tercera ronda del torneig, el seu rival serà un dels segons dels altres tres grups: Digi Oradea de Romania, Sintez Kazan de Rússia; i NC Vouliagmeni de Grècia.

CN Terrassa i Estrasburg es jugaven aquest diumenge la primera plaça del grup, un detall gens intranscendent per poder evitar a la següent fase a alguns dels ogres del sorteig. Com en partits anteriors, els locals han saltat a la piscina molt concentrats amb la finalitat de posar-se l'escenari favorable des de l'inici. I un parcial de 5 a 1 en el primer quart ha posat les bases de la victòria. El CN Terrassa ha signat un 5 a 0 d'entrada, amb gols de Ricard Alarcón, Bernat Sanahuja en dues oportunitats (un de penal), Sergi Mora i Jordi Chico. L'Estrasburg ha marcat el seu primer gol a 11 segons del final del quart, mitjançant Jablonski.

L'escletxa s'ha ampliat en el segon quart, amb un altre parcial espectacular, en aquest cas de 4 a 2. Amb un nivell defensiu superlatiu i un Iñaki Aguilar impecable sota pals, el CN Terrassa ha sotmès al seu rival amb un waterpolo sense esquerdes. Víctor Gutiérrez i Bernat Sanahuja han posat el 7 a 1 al marcador, abans que Babic reduís les diferències. Fran Sánchez i Sergi Mora han donat un altre empenta amb dos gols més i Babic ha fet el 9 a 3 amb el que s'ha arribat al descans.

Amb el partit resolt, el CN Terrassa ha gestionat l'avantatge amb molta maduresa. Dos gols de Víctor Gutiérrez han permès els locals un 2 a 1 per ampliar el resultat fins a l'11 a 4. Amb el partit ja decidit, Òscar Aguilar ha fet els dos darrers gols del CN Terrassa, l'últim de penal.

Els golejadors del CN Terrassa en aquest partit han estat: Bernat Sanahuja (3), Víctor Gutiérrez (3), Sergi Mora (2), Alberto Barroso (2), Ricard Alarcón (1), Jordi Chico (1) i Oriol Rodríguez (1).