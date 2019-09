El Terrassa vol guanyar crèdit

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

14.09.2019 | 04:00

Quarta jornada de Lliga i primeres urgències per a un Terrassa FC que no pot fallar demà a la tarda (19.00 hores) al Camp Olímpic davant el Granollers. Els egarencs arriben a aquest partit després d'haver sumat un punt en les dues sortides consecutives d'aquesta setmana als camps d'Europa i Vilafranca i no poden tenir nous entrebancs si no volen veure créixer el soroll al seu voltant. L'equip de Xevi Molist no ha convençut en els dos compromisos ...