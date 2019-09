"Si ho fem bé podrem competir amb qualsevol"

Víctor Vera, entrenador del Terrassa FC

14.09.2019 | 04:00

És optimista de cara al debut de diumenge a la Lliga?Moltíssim. Estem tots molt contents de com ha anat la pretemporada. Ens hem enfrontat a tres rivals del nostre grup i hem vist que hi podíem competir.La Primera Nacional és una categoria nova. Què n'espera?Penso que hi haurà força igualtat entre els equips. Sembla que els que han baixat, com Mallorca, Igualada, Pallejà, Europa o Sant Gabriel poden estar una passa per davant, però ...