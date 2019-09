Domi serà baixa i Arranz és dubtós

14.09.2019 | 04:00

El davanter Domi serà baixa en les files egarenques en el partit de demà amb el Granollers. Domi segueix arrossegant molèsties a la zona del pubis que ja el van afectar a la pretemporada, i Molist no vol córrer riscos amb un problema físic que pot ser difícil de curar si no es resol aviat. El jugador terrassista continua amb dolor a la zona lesionada i no pot rendir al màxim de les seves possibilitats. Per tant, tindrà descans fins que ...