El CN Terrassa escombra el Sabac i ja està classificat per a la tercera fase

Waterpolo. Champions League

Josep Cadalso

14.09.2019 | 20:38

El CN Terrassa s'ha assegurat aquest dissabte una plaça per la tercera ronda de la Champions League de waterpolo, després d'imposar-se per un rotund 12 a 5 (4-1, 1-0, 3-1, 4-3) el Sabac serbi en la segona jornada del grup "E" de la segona fase que es disputa des de divendres a la piscina de l'Àrea Olímpica. La victòria de l'Estrasburg francès davant l'Steaua de Bucarest (9-7) deixa terrassencs i francesos al capdavant del grup amb dues victòries. Diumenge (12 del migdia) s'enfrontaran amb la primera plaça del grup en joc. Al CN Terrassa li val un empat per millor diferència de gols.

El conjunt de Dídac Cobacho ha escombrat el Sabac amb una demostració extraordinària de waterpolo, arribant a l'excel·lència defensiva en determinades fases del matx. No es pot deixar sense destacar el fet que el Sabac només ha pogut fet un gol durant els dos primers quarts. Els locals han entrat en el partit molt concentrats i després d'un empat a un inicial (Víctor Gutiérrez i Repanovic), han anat imposant el seu joc amb una jerarquia extraordinària. Ricard Alarcón, que ha estat dubte fins al darrer moment per una lesió en el partit de divendres, Víctor Gutiérrez i Oriol Rodríguez han establert el 4 a 1 amb el que ha acabat el primer quart. En el segon, els egarencs han deixat al seu rival sense anotar. La seva capacitat d'anticipació, la bona organització defensiva i un excels Iñaki Aguilar sota pals han fet que l'únic gol, anotat per Sergi Mora, tingués un gran valor al descans: 5-1.

Velkic, en començar el tercer quart, ha trencat la ratxa de gairebé onze minuts sense marcar dels serbis. Però el CN Terrassa no s'ha relaxat i ha ampliat la renda fins al 8 a 2 amb gols de Sanahuja (2) i Barroso. El darrer quart ha estat una mica més equilibrat, però el conjunt de Dídac Cobacho no ha abaixat els braços per mantenir una bona renda al marcador. Sanahuja, en una brillant acció en la qual ha recorregut tota la piscina per acabar amb una vaselina, Barroso i Mora han fet els tres gols locals en aquest quart per signar el 12 a 5 definitiu.

Sanahuja i Víctor Gutiérrez, amb tres gols, han estat els màxims anotadors egarencs. També han marcat Sergi Mora (2), Alberto Barroso (2), Ricard Alarcón (1) i Oriol Rodríguez (1).

COBACHO, MOLT SATISFET

L'entrenador del CN Terrassa, Dídac Cobacho, ha fet una valoració molt positiva del rendiment del seu equip. "Hem fet un partit impressionant tant en defensa com en atac. Quan han arribat ja veies que tots els jugadors estaven molt concentrats", va explicar. En relació a l'exhibició defensiva del seu equip, va destacar la concentració demostrada. "Ens hem trobat molt còmodes en defensa. Hem canviat una mica en relació a la temporada passada i l'equip ha entès ràpidament els sistemes. A més, tenim l'Iñaki que és una assegurança de vida." En relació a la darrera jornada, és ambiciós. "Estem a casa, ens estem trobant còmodes en aquesta Champions i anem a totes."