Víctor Gutiérrez: "On no arribi el físic, arribarà el cor"

13.09.2019 | 04:00

Molts ulls estaran pendents aquesta tarda del principal fitxatge que ha realitzat el CN Terrassa aquesta temporada, el boia madrileny Víctor Gutiérrez que ha arribat al club egarenc provinent del Canoe. Gutiérrez farà el seu debut en la Champions League i podrà fer-ho davant la seva nova afició, que espera molt de la seva aportació a l'equip. "Quan em va arribar l'oferta del CN Terrassa aquest era un dels seus principals al·licients. No només és un dels millors equips d'Espanya, sinó que em donava la possibilitat de jugar la Champions. I això és un caramel que no es pot rebutjar i pel que et prepares durant tants anys", explica. "Juguem a casa i hem d'anar a totes. És una responsabilitat saber que la ciutat és volca amb el waterpolo. Hi ha molta gent darrere nostre i això hi ha de ser una pressió pels rivals i una motivació per nosaltres. L'ambient que es crea a la piscina és fantàstic i tenir-ho ara a favor serà de gran ajut." El jugador del CN Terrassa admet que una de les claus de l'èxit passa per no fallar en el primer partit d'aquesta tarda amb l'Steaua de Bucarest. Sumar la victòria és bàsic per afrontar el partit amb el Sabac amb la possibilitat de sentenciar la classificació. "Començar guanyant és molt important. No et garanteix la classificació, però si el perds sí que pot canviar el teu futur en el torneig. Hem de sumar els tres punts com sigui. Poden influir els nervis del primer partit, la falta de rodatge, però no ens valen excuses. Volem guanyar els tres partits." En relació al moment actual de l'equip, sap que encara falta "ritme de competició", però afegeix que "on no arribi el físic arribarà el cor."