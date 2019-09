Molist: "Hem de competir molt millor"

13.09.2019 | 04:00

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, no va marxar content amb el rendiment del seu equip. "Hem de sortir millor en cada part. No et poden marcar al minut 6 en una acció que sabíem que farien. I només començar la segona part, no pot entrar Xavi Civil fins a la cuina, cal ser més contundents. Si no competeixes, passa això", va dir l'entrenador terrassista. "Sempre que no guanyem marxo molt enfadat. L'equip té molt marge de millora, però ha de millorar. Hem de fer molt més. La segona part ha estat un descontrol, amb jugadors que volien fer la guerra pel seu compte. El resultat és just perquè ells han aprofitat les accions bones."

El tècnic sap que aquest marcador desfavorable pot generar soroll. "A Terrassa, sempre que no guanyes es genera soroll. Però hem de tenir tranquil·litat. No cal llançar-ho tot a la brossa, perquè tampoc érem tan bons quan vam guanyar el primer partit, on crec que no es va jugar suficientment bé. Hem de tenir tranquil·litat, sabem que hem de millorar moltes coses sobretot a l'hora de competir i créixer com a equip. No podem perdre els papers quan anem per darrere al marcador i que tothom vulgui fer la guerra pel seu compte. Han hagut molt errors individuals en les passades, per exemple. Però el millor d'aquesta setmana és que diumenge tenim un altre partit."

El porter Jose Ortega, també va ser crític. "Marxem amb un mal sabor de boca", va comentar. "Sabíem que Oribe marcava la diferència i en la primera acció ens marca. I sortim a la segona part i només començar ens fan el 2 a 0. Això no es pot permetre." Ortega va afegir que calia fer un pas endavant. "Hem de donar molt més tots. En aquests camps hem de competir. No ens podem permetre aquestes derrotes."