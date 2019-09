Iker Bernal, guanyador de la prova de la Copa Catalana cadet a Sant Boi

Ciclisme

13.09.2019 | 04:00

El ciclista Iker Bernal, del Tot Net Terrassa Ciclisme Club, es va proclamar guanyador de la prova de la Copa Catalana cadet que és va celebrar diumenge a Sant Boi. La cursa tenia un recorregut de 52 quilòmetres i Bernal es va imposar en l'esprint a la resta del primer grup a arribar a la meta. El seu company Axier Casado es va fer amb la quarta plaça. En l'apartat femení, Marta Vilanova va pujar al podi com a tercera classificada. Pel que fa a la classificació per equips, el Tot Net Terrassa CC va acabar en la primera plaça. Dimecres es va disputar a L'Hospitalet una nova prova de la Copa Catalana cadet, sobre 40 quilòmetres. Oriol Alcaraz, del Tot Net Terrassa Ciclisme Club, va finalitzar en la tercera posició i primer de cadets de primer any. Per equips, els terrassencs van acabar segons en aquesta competició.