El CN Terrassa derrota 12-9 l'Steaua de Bucarest en el seu debut

Waterpolo. Champions League

13.09.2019 | 21:35

El CN Terrassa ha començat amb molt bon peu la seva participació en la segona fase de la Champions League que se celebra aquests dies a Terrassa. Els de Dídac Cobacho s'han imposat aquest divendres per 12 gols a 9 (3-2, 2-2, 5-2, 2-3) davant l'Steaua de Bucarest de Romania en el primer dels tres partits que afrontaran en aquesta fase, prèvia a la ronda d'eliminatòries. Tot i anar gairebé sempre per davant, al CN Terrassa li ha costat marxar en el marcador. S'ha anotat el primer parcial per 3 a 2 i ha empatat el segon a dos. El 5 a 4 del descans ho deixava tot obert, però la clau del partit ha arribat al tercer període, en que els egarencs s'han imposat per 5 a 2. Els veterans Iñaki Aguilar, amb tres aturades decisives, i Sergi Mora, amb dos gols claus, han tingut un paper protagonista quan el resultat era de 6 a 5. El tercer quart ha finalitzat amb un 10 a 6 ja irremuntable pels romanesos, que han maquillat el marcador fins al 12 a 9 final.

El CN Terrassa s'enfrontarà dissabte a les sis de la tarda al VK Sabac serbi i tancarà aquesta segona fase diumenge a les dotze del migdia contra l'Estrasburg francès. L'equip francès ha guanyat a la primera jornada el Sabac per 12 a 9.